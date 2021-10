Alla fine i No Green pass da Trieste vanno in 3mila Udine. Cortei anche a Bolzano e Torino: «Noi non abbiamo votato» – I video

In piazza Castello a Torino anche un minuto di silenzio per Camilla Canepa: «Studentessa uccisa dal vaccino» secondo i No Green pass

Sono state circa 3.500 le persone presenti in piazza Libertà a Udine per protestare contro l’obbligo di Green pass. Un corteo che è andato crescendo e che nella giornata di oggi, 22 ottobre, ha fatto le veci della grande manifestazione prevista a Trieste e poi annullata a causa di possibili infiltrazioni di violenti. La protesta di Udine è cominciata intorno alle 18 del pomeriggio: il corteo è partito da piazzale Chiavris ed è arrivato sfilando in piazza della Libertà. «La gente come noi non molla mai», «Vaccinati e non vaccinati insieme per la libertà», alcuni degli slogan urlati tra cori, striscioni e fischietti. Come confermato anche dalle forze dell’ordine, la protesta continua a svolgersi in maniera ordinata e pacifica.

A Torino: «In ricordo di Camilla Canepa»

Da Torino arrivano le immagini di un’altra piazza in protesta. «Noi non abbiamo votato» è uno degli slogan lanciati dalla folla riunita in Piazza Castello contro l’obbligo di Green pass e guidata dal comitato “La variante Torinese”. Il riferimento al voto parte da una domanda fatta ai manifestanti da uno speaker al microfono: «Alzi la mano chi ha votato alle ultime amministrative», ha urlato. In risposta solo una decina di mani in aria su alcune centinaia di presenti. La manifestazione è poi continuata con un minuto di silenzio per Camilla Canepa, «la studentessa diciottenne uccisa dal vaccino».

