Il custode di una scuola ha sparato al bidello nel cortile, giallo nel Foggiano: il 60enne ferito alla testa

Una lite tra il custode di una scuola e un bidello è degenerata in una sparatoria a San Severo, in provincia di Foggia. Il collaboratore scolastico, 60 anni, che lavora nella scuola media Petrarca è stato ferito alla testa da un colpo di pistola poco prima delle 14.30, quando gli studenti erano ormai usciti con l’ultima campanella. A sparare sarebbe stato il custode dell’istituto, un uomo di 83 anni che avrebbe fatto fuoco proprio nel cortile della scuola. Il 60enne è ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno verificando se prima della sparatoria ci sia stata una lite tra i due, mentre ancora non sarebbe stata trovata l’arma che avrebbe usato il custode.

