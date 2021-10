Bolzano, Sicilia e Marche: dove sono i lavoratori No vax e senza Green pass

Che siano un milione i lavoratori senza Green pass lo conferma oggi anche la Cgia di Mestre, storica associazione di artigiani e piccole imprese che spesso fornisce dati statistici sui suoi associati. Ma il quadro tracciato dall’Ufficio Studi racconta anche qualcosa in più. Ovvero stima in quali regioni c’è il maggior numero di occupati non ancora vaccinati. In percentuale sul totale nella fascia di età dai 20 ai 64 anni. E così si scopre che a livello territoriale la stima del numero degli occupati non ancora vaccinati vede la Provincia Autonoma di Bolzano in testa alla graduatoria con 42.150 No vax, pari al 17,5% sul totale degli occupati.

Dove sono i lavoratori No vax (Fonte: Cgia di Mestre)

A seguire c’è la Sicilia con 204.605 addetti senza alcun vaccino (15,7% del totale), poi le Marche con 91.105 lavoratori senza alcuna immunizzazione (15,1% del totale), e la Valle d’Aosta con 7.872 (15% del totale). A livello di macroaree, invece, è il Mezzogiorno ad avere il maggior numero di addetti senza vaccino: 767mila persone, pari al 13,1% del totale.

Leggi anche: