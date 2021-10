Non ha il Green pass: il direttore di Fano Tv conduce il tg all’aperto e da San Marino

Il Green pass sul lavoro continua a dividere e a suscitare polemiche e, in questo caso, persino provocazioni. Ieri sera Marco Ferri, direttore di Fano Tv (canale visibile in tutta la regione Marche sul canale 17 del digitale terrestre) è comparso nell’edizione serale del telegiornale “Occhio alla notizia”, dalla strada, o meglio all’aperto, in diretta da Dogana di San Marino «antica terra della libertà» (dove non c’è l’obbligo della certificazione verde anti-Covid sul lavoro, ndr), a pochi metri dal confine italiano. Da lì ha letto le notizie e lanciato i servizi video. Una provocazione che non è passata di certo inosservata. Il motivo della sua protesta è dato dal fatto che Ferri non è in possesso del Green pass e, dunque, non può recarsi regolarmente al lavoro, negli studi del tg.

Nello specifico, Ferri non sarebbe nemmeno vaccinato secondo quanto si legge nella stringa in basso trasmessa nel corso della rubrica mattutina di rassegna stampa, sospesa dal 15 ottobre, appunto per l’assenza del direttore. «Questa rassegna va in onda senza contenuti a causa dell’obbligo del Green pass che impedisce al direttore Marco Ferri, non vaccinato per il Covid, di entrare negli studi di Fano Tv essendo insostenibile l’esecuzione dei tamponi ogni due giorni», si legge. Poi arriva l’attacco forte e chiaro al governo Draghi: «Si tratta di una forzatura del governo che ostacola il lavoro e non ne aumenta la sicurezza, già garantita dal distanziamento interpersonale e dall’uso delle mascherine, un’imposizione che non trova riscontri nelle democrazie occidentali, tanto più ingiustificata per l’andamento della pandemia in Italia, mai come ora favorevole».

