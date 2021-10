Via libera al Dl Recovery, Draghi: «Lavoriamo per rendere il Paese più equo» – Il video

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera oggi, 27 ottobre, al nuovo decreto legge Recovery, contenente le misure per accelerare e semplificare l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. «Ora dobbiamo lavorare per rendere il nostro Paese ancora più equo e coeso», ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in un videomessaggio alla Civil Week. «Nel Pnrr il governo ha stanziato circa 11 miliardi per le infrastrutture sociali. Vogliamo affrontare il problema del disagio abitativo e riqualificare le periferie. In questo contesto un ruolo centrale lo avrà il terzo settore. Intendiamo sfruttare – ha insistito Draghi – la collaborazione tra impresa sociale, volontariato, istituzioni pubbliche». Secondo quanto è emerso nel pomeriggio, ci sono anche 2,4 i miliardi (che con la leva finanziaria salgono a 6,9) destinati al turismo. Tra i principali interventi anche 114 milioni per il Digital Tourism Hub e quasi 1,8 miliardi per il Fondo competitività imprese turistiche.

Immagine di copertina: ANSA/ FILIPPO ATTILI

Leggi anche: