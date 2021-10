Trieste, il No Green pass Ugo Rossi fermato all’ingresso del consiglio comunale: «Denuncio tutto» – Il video

Il consigliere comunale di Trieste Ugo Rossi non può entrare in consiglio perché non ha il Green pass. E per questo è stato fermato oggi dalla forza pubblica. Lo ha fatto sapere lui stesso in una diretta Facebook nella quale si può ascoltare il dialogo con l’agente che gli vieta l’ingresso. Nel filmato Rossi, che è in compagnia di un avvocato, sostiene che gli sia stato impedito di partecipare a una riunione «da consigliere eletto in cui mi devono consegnare della documentazione importante da 5 agenti della Polizia più due in borghese». Poi, rivolgendosi al poliziotto che gli sta davanti, gli dice che lui e i suoi colleghi stanno compiendo un atto incostituzionale. L’agente gli risponde che quando la Corte Costituzionale stabilirà con una sentenza che il Green pass è incostituzionale si regoleranno di conseguenza. A quel punto Rossi e l’avvocato dicono che si recheranno in questura per consegnare un esposto e denunciare l’accaduto.

Leggi anche: