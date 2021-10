Catania, una donna aggrappata al guard rail in un fiume di fango: salvata dai carabinieri con una catena umana – Il video

È stato uno degli interventi più impegnativi nelle ultime 24 ore di pesante maltempo quello dei carabinieri in provincia di Catania che hanno salvato una donna vicino un centro commerciale a Passo del Fico giovedì 28 ottobre. La donna è stata rintracciata dai militari del Radiomobile catanese dopo che lei stessa aveva chiesto aiuto perché la sua auto era rimasta in panne. Sotto la pioggia battente, la strada in cui si trovava era diventata di fatto un fiume di acqua e fango. La donna ha quindi abbandonato il mezzo e ha provato a raggiungere a nuoto il bordo strada, riuscendo ad aggrapparsi al guard rail. A salvarla sono stati infine i carabinieri, che hanno formato una catena umana per riuscire ad allontanarla dalla strada che era costeggiata da un canale in piena.

