Le Poste Italiane hanno dedicato un francobollo a Bud Spencer

È un francobollo valido per la posta ordinaria italiana. Pesa pochi grammi, ha uno sfondo verde e in primo piano c’è lui, Bud Spencer. L’attore, al secolo Carlo Pedersoli, è scomparso nel 2016 e ora Poste Italiane ha deciso di ricordarlo con un francobollo nel programma filatelico del 2021 dedicato alle Eccellenze dello Spettacolo. Prima nuotatore, poi attore nell’inseparabile coppia con Terence Hill, Bud Spencer è stato anche un musicista, un compositore e un pilota di aereo e elicottero. Nel 2010 ha ricevuto un David di Donatello alla carriera, proprio con l’amico Terence Hill, pseudonimo di Mario Girotti. Il francobollo costerà 1,10 euro. Nel pomeriggio di domani verrà presentato anche un altro francobollo curato da Poste italiane: quello dedicato al centenario della nascita di Mario Rigoni Stern. Lo scrittore nato ad Asiago nel 1921 è noto soprattutto per i libri che raccontano la storia della ritirata dalla Russia dell’esercito italiano nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale. Una disfatta che Rigoni Stern ha immortalato in due romanzi: Il sergente nella neve del 1953 e Ritorno sul Don del 1973.

ANSA | Il francobollo dedicato a Bud Spencer

