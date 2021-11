Sospetto caso di Covid nell’orchestra di Barenboim: rinviati i concerti al Teatro alla Scala

Per via di un sospetto caso di Covid nell’orchestra Staatskapelle Berlin, i concerti diretti dal maestro Daniel Barenboim, in programma al Teatro alla Scala questa sera e domani, sono stati rinviati a data da destinarsi. Tuttavia gli abbonati al ciclo “Orchestre Ospiti” avranno la possibilità di assistere ad uno spettacolo di Barenboim, che secondo quanto annunciato sulla pagina Facebook del teatro si è reso disponibile alle ore 20 di domani per esibirsi ed eseguire le tre ultime Sonate di Beethoven. Per coloro che avevano già prenotato lo spettacolo di questa sera sarà previsto un rimborso secondo le modalità che verranno successivamente comunicate via email.

Immagine di copertina dalla pagina Facebook del Teatro alla Scala

