Tragedia in Russia, un aereo si schianta al suolo: trovato in fiamme, nessun superstite – Le foto

È stato trovato in fiamme l’aereo cargo Antonov An-12 che è precipitato per poi schiantarsi vicino al villaggio di Pivovarikha, nella regione di Irkutsk, nella Siberia orientale. È qui che i soccorritori sono intervenuti ma nessun superstite è stato trovato a bordo del volo. Stando a quanto riportato dal’agenzia Tass, «Il luogo dello schianto non è lontano dall’aerodromo», dove sarebbe dovuto atterrare il volo. L’aereo, con tragitto da Yakutsk a Irkutsk, è scomparso dagli schermi radar sopra la regione di Irkutsk nella Siberia, in tarda mattinata. A bordo vi erano otto persone. Il centro di ricerca e salvataggio dell’aviazione ha fatto sapere che l’aereo precipitato, della compagnia aerea bielorussa Grodno è scomparso dagli schermi radar mentre faceva un secondo tentativo di l’atterraggio.

