Vaccini agli under 12, Locatelli (Cts): «Potremmo partire con la campagna prima di Natale»

Vaccini agli under 12 entro Natale. È l’ipotesi del dottor Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico. Parlando a SkyTg24, ha affermato di credere che l’Ema possa arrivare a un’approvazione entro la prima metà di dicembre. «A quel punto lì potremo partire», con la campagna vaccinale tra i bambini più piccoli. Gli under 12, ha detto, «vanno pure protetti dalle seppur rare manifestazioni gravi o prolungate di Covid-19, per contribuire a ridurre la circolazione virale». Locatelli ha poi ricordato che il vaccino è assolutamente sicuro: non a caso, ha detto, «ha ricevuto l’immediata approvazione sia dalla Food and Drug Administration sia dal Centers for Disease Control and Prevention».

Immagine di copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

