Ddl Concorrenza, oggi il Cdm: le novità della bozza, dalla Rc auto al dietrofront sui notai

Dopo la cabina di regia a Palazzo Chigi, oggi, 4 novembre, ci sarà il Consiglio dei ministri sul ddl Concorrenza. Il tema ha creato tensioni nella maggioranza negli ultimi mesi, soprattutto sulle concessioni ai balneari e ai venditori ambulanti. L’Italia non ha applicato la direttiva europea Bolkestein del 2006, che obbliga a bandire gare per concedere beni pubblici come le spiagge nazionali. Nemmeno stavolta è stata inserita tra i provvedimenti, anche a causa delle resistenze della Lega che da sempre si oppone alla direttiva. Dopo un’ora di confronto, Mario Draghi, i capidelegazione delle forze di governo hanno scelto di “stralciare” le questioni più spinose. Secondo quanto si legge in una bozza, dal testo sarebbe saltato anche l’articolo 28, quello che autorizzava il notaio ad «esercitare le sue funzioni su tutto il territorio nazionale». Alcune forze politiche temevano che i notai potessero in questo modo abbandonare i territori in cui esercitano per andare in zone più redditizie.

Gli altri provvedimenti

Accordo invece su Rc auto e sul rimborso diretto: stando alla bozza, in caso di sinistro si potrà ottenere il risarcimento direttamente dalla propria compagnia di assicurazione. Nel testo si parla anche di nuove regole per accelerare lo sviluppo della fibra ottica attraverso una riduzione dei vincoli burocratici. Gli impianti idroelettrici, inoltre, resteranno competenza delle Regioni: lo Stato potrà intervenire solo laddove si verificassero dei rallentamenti.

Immagine di copertina: ANSA/Lorenzo Padova

