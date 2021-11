M5s, Mariolina Castellone sarà la nuova capogruppo al Senato. Licheri fa un passo indietro

Mariolina Castellone sarà la nuova capogruppo del M5s al Senato. Ettore Licheri fa un passo indietro per cederle il ruolo. Campana, medico ricercatrice del Cnr in campo oncologico, già vicepresidente del gruppo M5S al Senato, Castellone è vicina a Luigi Di Maio. A dare l’annuncio in serata è stato il leader del Movimento Giuseppe Conte. «Abbiamo avuto un incontro di grande armonia e riflettuto insieme. C’è stata la disponibilità di Ettore Licheri a lasciare spazio a Mariolina Castellone e, preso atto di questa disponibilità, abbiamo deciso insieme che conviene dare subito spazio a Mariolina con la piena fiducia di tutti», ha detto l’ex premier parlando con i giornalisti dopo una lunga serie di incontri a Montecitorio. «Questa è l’occasione, con i fatti, per dimostrare che chi ci vuole divisi e scrive fandonie quotidianamente sul Movimento non coglie mai nel segno», ha commentato Conte che poi ha ringraziato Licheri per aver fatto un passo indietro così da cedere il ruolo di capogruppo al Senato a Castellone. «I due hanno già lavorato insieme, c’è affinità e un progetto comune di rilanciare l’azione politica del M5s a cui lavoreremo con sempre maggiore forza e determinazione – ha proseguito Conte -. sono stati capaci di portare a votare tutti i senatori, tranne 2 assenti giustificati. Questo è il M5s e il gruppo al Senato».

