Maltempo in Sardegna, case e strade allagate in Gallura. I vigili del fuoco salvano sei persone – Il video

Due anziani erano rimasti bloccati in un’abitazione a Porto Rotondo, mentre altre quattro persone sono state tratte in salvo dalle auto nelle strade invase dall’acqua

Un violento nubifragio ha colpito nella notte le zone della Gallura, nel Nord Est della Sardegna. Sei persone sono state tratte in salvo dai Vigili del Fuoco dopo essere rimaste bloccate nelle proprie abitazioni allagate, o bloccati per strada nelle loro auto. Una coppia di anziani è stata soccorsa dopo lo straripamento di un torrente nei pressi di Porto Rotondo, mentre quattro persone sono state portate in salvo ad Arzachena dopo esser rimaste bloccate nelle proprie auto, paralizzati nelle strade allagate. Nella notte gli operatori del 115 del comando provinciale di Sassari hanno risposto a circa 50 richieste di aiuto, tra frane, allagamenti e smottamenti. La situazione meteorologica è però migliorata in mattinata, con le piogge che hanno perso intensità. Per la giornata odierna, in Gallura sono infatti attesi rovesci sparsi, ma a bassa intensità. Al contempo, anche grazie alla luce diurna, proseguono gli interventi di ripristino della sicurezza dei vigili del fuoco.

Foto e video in copertina: Twitter / Vigili del Fuoco

