Trieste, un No Green pass tira una testata contro un giornalista – Il video

Diversi giornalisti sono stati aggrediti e picchiati ieri – 6 novembre – durante la protesta dei No Green pass a Trieste. Uno di questi è il giornalista del Piccolo Gianpaolo Sarti. Nel filmato caricato dalla testata su YouTube si vede il cronista piombare al suolo dopo aver subito una testata in pieno volto da parte di un manifestante. Il giornalista ha riportato una ferita allo zigomo. Dei circa 8mila partecipanti al corteo nel capoluogo giuliano, 18 sono stati denunciati per disordini dalla questura di Trieste. A sei dimostranti, invece, è stato notificato il foglio di via obbligatorio. Per quanto riguarda l’aggressione subita dal giornalista del Piccolo, al momento, non si conosce lo stato delle indagini delle autorità inquirenti.

