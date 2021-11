No Green pass, 18 denunciati per gli scontri a Trieste. I video al vaglio per le multe su mascherine e distanze

È un bollettino drammatico quello che si legge all’indomani della manifestazione No Green pass che si è tenuta il 6 novembre a Trieste. La questura del capoluogo giuliano ha denunciato 18 persone per i disordini scaturiti dal corteo – al quale hanno preso parte oltre 8mila dimostranti -, organizzato dal Coordinamento No Green pass triestino. Tra le persone a cui è stato notificato l’atto, c’è anche una promotrice della manifestazione. Ad altri sei manifestanti, non residenti a Trieste, è stato notificato il foglio di via obbligatorio dalla città. «Nonostante le prescrizioni del questore volte a garantire che il corteo si svolgesse lungo un percorso adeguato a tutela di obiettivi sensibili e limitasse i disagi alle attività commerciali, una parte dei manifestanti si è diretta nei pressi di Piazza dell’Unità d’Italia, già presidiata dal dispositivo di ordine pubblico» spiega una nota della questura.

Gli scontri in Piazza dell’Unità d’Italia e l’esame dei filmati

Nella principale piazza del capoluogo sarebbe iniziato «un crescendo di tensioni e provocazioni da parte di taluni facinorosi che sono culminati nel lancio di bottiglie di vetro e oggetti contro le forze di polizia, che ripetutamente invitavano i partecipanti ad allontanarsi in quanto era in atto una manifestazione non autorizzata – continua il comunicato -. Dopo una lunga interlocuzione senza esiti e per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, sono stati impiegati i reparti di polizia per allontanare i manifestanti, alcuni dei quali si sono seduti per terra per ostacolare l’attività in atto». Le autorità, adesso, passeranno al vaglio i filmati della manifestazioni realizzati dalla polizia scientifica: ciò servirà ad applicare le sanzioni previste dall’ordinanza del sindaco Roberto Dipiazza, la quale prevede l’obbligo di mascherina e il rispetto del distanziamento interpersonale durante le manifestazioni.

Il commento della vicesindaca

«Ieri sera, al Teatro Verdi, ho assistito a un bellissimo concerto sinfonico. A pochi metri un gruppo di scalmanati in una manifestazione illegittima tentava di sfondare i cordoni delle forze dell’ordine. Dopo mesi di pandemia, Trieste chiede di lavorare e vivere pienamente, senza essere bloccata di continuo da cortei e da manifestazioni che sfociano nell’illegalità e che penalizzano l’attività economica di negozi e pubblici esercizi – commenta Serena Tonel, vicesindaca di Trieste -. Grazie alle forze di polizia che hanno garantito l’ordine pubblico e solidarietà ai giornalisti che sono stati aggrediti mentre svolgevano il loro lavoro. E ricordo a tutti noi che se non avessimo i vaccini, lavoro, eventi, economia e cultura sarebbero ancora fortemente limitati dalla pandemia e saremmo chiusi in casa ad aspettare che passi, come accadeva giusto un anno fa».

