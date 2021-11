Cannes, accoltella un agente di polizia «in nome del Profeta». I media francesi: «Ha il permesso di soggiorno italiano»

Si chiama Lakhdar B. l’uomo che questa mattina , 8 novembre, verso le 6.35 a Cannes ha aggredito un poliziotto, con un coltello. Mentre lo faceva ha urlato di «agire in nome del profeta». L’uomo, secondo la ricostruzione de Le Figaro, è un algerino classe 1984 con permesso di soggiorno italiano. Sarebbe arrivato legalmente in Francia nel gennaio 2016 per poi trasferirsi in Italia dove ha ottenuto diversi permessi di soggiorno successivi. Aveva chiesto un permesso di soggiorno in Francia il 22 ottobre 2021. L’identità è sconosciuta alle forze dell’ordine, e non ha precedenti penali. La pista terroristica è ora al vaglio degli investigatori. «Secondo i media francesi, l’algerino che questa mattina a Cannes ha aggredito un poliziotto con un coltello avrebbe un permesso di soggiorno italiano. Chiediamo chiarezza immediata da parte del Viminale, soprattutto perché è ancora vivo il ricordo dell’attentatore di Nizza di un anno fa e che era sbarcato poche settimane prima a Lampedusa», ha detto il leader della Lega Matteo Salvini.

La vicenda

Questa mattina Lakhdar si è avvicinato a un mezzo della polizia, insistendo per chiedere informazioni. Poi ha aperto la portiera del sedile della volante e ha accoltellato tre volte l’agente, seduto al posto di guida, colpendolo al torace. Il poliziotto, hanno spiegato fonti della polizia, si è salvato grazie al giubbotto antiproiettile che indossava. L’aggressore è poi andato dall’altra parte e ha tentato di pugnalare il collega, seduto sul sedile passeggero, ma senza successo. A quel punto l’agente al volante ha neutralizzato l’aggressore sparando tre colpi, due dei quali lo hanno ferito alla schiena. Fonti vicine alla polizia hanno raccontato che mentre veniva ferito, ha recitato alcune frasi «facendo riferimento al Profeta».

