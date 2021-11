Stretta del governo sui cortei no Green pass, concessi solo sit in lontano dal centro – La circolare del Viminale

Stretta del Viminale sui cortei no Green pass e No vax che da quindici settimane paralizzano le città italiane da nord a sud Italia. Al posto dei cortei, a partire dal prossimo sabato, saranno autorizzate solo manifestazioni in forma statica, lontane dai centri storici e dalle piazze che sono vicine a sedi istituzionali e alle attività commerciali, che da settimane denunciano perdite importanti. Uno sforzo ancora maggiore sarà chiesto poi alle forze dell’ordine che, anche alla luce dell’incremento di contagi da Coronavirus, avranno il compito di controllare il rispetto del distanziamento e l’uso delle mascherine. I prefetti si preparano dunque a recepire e mettere in pratica quanto contenuto nella circolare del Viminale. Scopo principale per il governo resta quello di evitare momenti di tensione, scontri e problemi di sicurezza e ordine pubblico, specie sotto il periodo delle feste natalizie. «Il diritto di manifestare è costituzionalmente garantito ma esiste anche un bilanciamento dei diritti – sono le parole della ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese – si può manifestare ma servono regole che proteggano gli altri cittadini, il diritto al lavoro e il diritto alla salute».

