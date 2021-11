Coronavirus, 7.891 contagiati e 60 morti. Sale ancora il tasso di positività a 1,6%

Il bollettino del 10 novembre 2021

Il bollettino giornaliero sui dati legati al Coronavirus in Italia oggi registra 7.891 nuovi contagi. Il monitoraggio delle ultime 24 ore diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute segnala un incremento rispetto al dato di ieri, quando i nuovi positivi erano stati 6.032. Sul fronte dei decessi la curva appare in calo: nell’ultima giornata sono 60 morti legati al virus contro i 68 di ieri. Il totale delle vittime da inizio emergenza arriva così a quota 132.551.

La situazione negli ospedali

Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva, oggi 10 novembre, sono 34. Il numero è in diminuzione rispetto a ieri quando i nuovi ospedalizzati in rianimazione erano stati 52. Il totale dei ricoveri in area critica arriva a quota 423 (ieri 421). Per i reparti di area non critica invece si contano 3.447 posti letti occupati, in calo rispetto ai 3.436 del precedente monitoraggio. I contagiati isolati in casa sono attualmente 98.989 (ieri 96.348).

Tamponi e tasso di positività

Il dato sui nuovi contagi arriva alla luce di 487.618 nuovi tamponi effettuati. L’attività di tracciamento è in calo rispetto a ieri quando i test antigenici rapidi e molecolari eseguiti erano stati 645.689. Il tasso di positività oggi, 10 novembre, sale all’1,6% (ieri era stato allo 0,9%, 1,7% due giorni fa).

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

