Le dimissioni di Lopalco: il medico lascia l’assessorato alla sanità in polemica con Emiliano

Il professor Pierluigi Lopalco si dimette da assessore alla sanità della Regione Puglia. In polemica con il presidente Michele Emiliano. Il quale gli ha chiesto, senza esito, di ripensarci una decina di giorni fa quando Lopalco gli ha annunciato la volontà di andarsene. «La decisione è presa», ha detto alle persone a lui più vicine secondo quanto scrive oggi l’edizione barese di Repubblica. Le dimissioni, spiega il quotidiano, arrivano per motivi politici: l’ordinario di igiene a Pisa contesta a Emiliano la mancata condivisione delle scelte sulla sanità. Secondo il professore Emiliano lo ha scavalcato nel rapporto con le Asl, le Agenzie e i suoi stessi uffici.

Alla base della rottura ci sarebbero un paio di episodi cruciali. Ma il docente di epidemiologia non lascia la politica. Resterà in consiglio regionale, dove è stato eletto con 14.500 preferenze. Una delle frizioni nei rapporti tra il governatore e il suo assessore si è verificata sull’ospedale di emergenza realizzato alla Fiera del Levante. Il cui allestimento è stato gestito dalla Protezione Civile e che nel frattempo è diventato oggetto di un’inchiesta della procura. In più, nei prossimi giorni si attende la nomina dei nuovi vertici delle aziende sanitarie locali. E sembra che il dossier sia sempre stato lontano dal tavolo dell’assessore.

