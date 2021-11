Il militante No Green pass che ha minacciato di sgozzare un giornalista nei cortei a Milano

Un milanese di 57 anni ha minacciato di sgozzare un giornalista durante la manifestazione del 16 ottobre scorso a Milano. Il fatto è emerso dalle indagini dei carabinieri coordinati dal capo del pool antiterrorismo Alberto Nobili. Il giornalista è Enrico Fedocci del Tg5 e il militante No Green pass gli ha fatto il gesto dello sgozzamento e gli ha urlato «veniamo a prendere te e il tuo padrone» per impedirgli di documentare quanto stava accadendo. Oggi la procura ha indagato quattro persone. Un 55enne residente a Monza è stato accusato di violenza privata aggravata nei confronti del cronista Salvatore Garzillo (Ansa e Fanpage). Un 62enne di Milano è sotto indagine per aggressione nel corteo del 23 ottobre, un 53enne sempre di Milano per un altro attacco il 30 ottobre. I quattro indagati sono tutti militanti No vax e No Green pass e non appartengono a contesti specifici dell’antagonismo. Nell’ultima manifestazione del 6 novembre un cronista sarebbe stato strattonato e spinto dopo che era intervenuto a difesa di un collega. Il 55enne indagato si sarebbe anche spacciato per un poliziotto. I carabinieri hanno perquisito le abitazioni e sequestrato dispositivi informatici. Ai quattro è contestato il reato di “violenza privata aggravata”, commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico.

