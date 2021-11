Nuove minacce dell’Isis per Di Maio, la sua foto diffusa sulla rivista dei terroristi

Il ministro degli Esteri italiano era già apparso lo scorso luglio sulla rivista vicina all’organizzazione terroristica, quando era stato indicato come uno dei principali obiettivi da colpire

Per la seconda volta Luigi Di Maio è apparso sulla rivista vicina all’Isis, Al Naba, con una foto dello scorso giugno assieme al Segretario di Stato americano Antony Blinken. I due sono raffigurati durante l’incontro della coalizione di Paesi impegnati nella lotta all’organizzazione terroristica, ospitato proprio in Italia a giugno 2020. La foto accompagna un articolo intitolato: «Perché il Califfato li spaventa!», nel quale si farebbe riferimento anche all’ambizione dei terroristi di Daesh di «conquistare Roma». Il ministro degli Esteri italiani era già apparso sulla rivista dell’Isis a luglio scorso, quando era stato indicato come uno degli obiettivi principali del gruppo terroristico.

