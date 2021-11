La fuga del tassista, l’ipotesi terrorismo, gli arresti: cosa sappiamo dell’esplosione di Liverpool – Il video

Sono tre le persone arrestate per terrorismo dopo l’esplosione di un taxi davanti al Women Hospital di Liverpool, nel Regno Unito, durante la quale un uomo ha perso la vita. L’esplosione è avvenuta poco prima delle 11 di domenica 14 novembre: un taxi, con a bordo un passeggero, si è fermato nel parcheggio dell’ospedale. Tempo qualche secondo ed è esploso. È quanto ha riferito la polizia di Merseyside alla Bbc. Un video, registrato da una finestra dell’ospedale e postato su Twitter ha ripreso la scena: le fiamme si sono propagate rapidamente, tra lo shock e la disperazione di chi ha assistito alla scena. Il tassista David Perry è riuscito a fuggire prima dell’esplosione. Ora è ricoverato e si trova in condizioni stabili. Il passeggero, invece, è morto sul colpo e ancora non si è riusciti a risalire alla sua identità. Perry, intanto, è già considerato un eroe da tabloid e social media: insospettito del passeggero a bordo, sarebbe riuscito a chiudere l’uomo nella vettura e a scappare prima dell’esplosione. Anche il sindaco di Liverpool, Joanne Anderson, appoggia questa versione e dichiara alla Bbc che il coraggioso tassista ha impedito un “terribile disastro” attraverso la sua eroica azione.

Le indagini

«Nelle ore successive all’esplosione, è stata segnalata una forte presenza della polizia in tre strade della città», scrive The Guardian: squadre dei vigili del fuoco e agenti di polizia hanno installato dei posti di blocco e diversi residenti sono stati evacuati. Dopo un raid della polizia a Kensington, sono stati tratti in arresto tre uomini di 29, 26 e 21 anni. Le indagini sono ancora in corso, condotte dalle squadre antiterrorismo e dalla polizia di Merseyside e dai servizi segreti britannici. Gli inquirenti, per ora, ritengono improbabile che si sia trattato di un guasto al veicolo. È, invece, al vaglio degli inquirenti l’ipotesi che l’esplosione sia avvenuta proprio in concomitanza con il momento di silenzio nella vicina cattedrale per celebrare il Remembrance Sunday, la giornata che ricorda il contributo dei civili e militari britannici nelle due guerre mondiali. Il capo della polizia Serena Kennedy ha detto ai media che non si può ancora parlare con certezza di atto terroristico: «Stiamo cercando di tenere la mente aperta per capire quello che è successo». Per ora, il livello di rischio di minaccia di terrorismo è rimasto invariato nel Paese.

È un atto terroristico

L’esplosione a Liverpool è stato un atto di terrorismo. Lo ha dichiarato Russ Jackson, capo dell’antiterrorismo nel nord-ovest dell’Inghilterra. L’annuncio è arrivato dopo che le squadre antiterrorismo e la polizia di Merseyside hanno compiuto il quarto arresto per l’attentato. Si tratta di un ventenne. Jackson ha parlato dell’esplosione di un «ordigno rudimentale» e ha precisato che non si è ancora a conoscenza del movente. Resta valida l’ipotesi che connette l’esplosione alle celebrazioni per il Remembrance Day. «Siamo consapevoli del fatto che vi fossero in corso eventi del Remembrance Day a poca distanza, non possiamo al momento trarre conclusioni, ma è una pista che stiamo seguendo», ha detto Jackson. Gli agenti di polizia, inoltre, hanno perquisito ieri sera un’abitazione di Liverpool, dove si ritiene possa essere stato fabbricato e conservato l’esplosivo.

Leggi anche: