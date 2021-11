Atp Finals, Sinner scende in campo: il pubblico di Torino esplode – Il video

Nella terza giornata della fase a gironi delle Nitto Atp Finals a Torino, in sostituzione di Matteo Berrettini costretto al forfait a causa di un infortunio muscolare, è sceso in capo Jannik Sinner, attuale numero 11 della classifica Atp, contro il tennista polacco Hubert Hurkacz. L’accoglienza sabauda per il ventenne altoatesino è trionfale e calorosa, con il pubblico del Pala Alpitour che è esploso in un boato festante non appena sono apparse le immagini di Sinner sugli schermi del palazzetto, con un lungo applauso d’incoraggiamento sino al suo ingresso in campo.

Foto e video in copertina: Twitter / @atptour

