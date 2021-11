Tragedia a Vetralla, uccide il figlio di 10 anni durante una lite con la moglie: arrestato un 44enne. Era scappato da un reparto Covid

È in stato di fermo un uomo polacco di 44 anni accusato di aver ucciso suo figlio di 10 e ferito gravemente sua moglie. La tragedia è avvenuta nella casa della famiglia a Vetralla, in provincia di Viterbo, dove sarebbe scoppiata una lite violenta tra i due coniugi, durante la quale l’uomo ha anche minacciato la moglie di far saltare in aria l’abitazione con il gas. Proprio la fuga di gas avrebbe fatto scattare l’allarme dei vicini che hanno avvertito i Vigili del fuoco. Sono stati loro a trovare il corpo del bambino ormai senza vita con un profondo taglio alla gola. Il piccolo sarebbe rimasto ferito con il coltello che il padre agitava durante la lite. L’uomo sarebbe scappato da un ospedale di Roma dove era ricoverato per Covid. Aveva un divieto di avvicinamento alla famiglia.

