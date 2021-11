Il leghista No vax contro Liliana Segre: «Mancava lei… 75190»

«Mancava lei… 75190». Lei è la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz dove è stata marchiata con quel numero. E a chiamarla in causa con un post su Facebook è stato Fabio Meroni, capogruppo della Lega a Lissone in Brianza, consigliere provinciale ed ex deputato. Ma anche dichiaratamente No vax. Un post che Meroni ha spiegato così oggi al Giorno: «Non mi è piaciuta l’uscita della senatrice Segre sui vaccini come unica via di uscita dalla pandemia. Rispetto la sua storia e non ho mai avuto intenzione di offenderla, ma non condivido quello che ha detto su questo argomento. Non è un medico. Anche nel mondo scientifico c’è disaccordo. Ho usato quel numero perché se avessi scritto il nome della senatrice mi avrebbero bannato da Facebook, ho voluto evitarlo».

Il Partito Democratico di Lissone ha chiesto le scuse: «Le considerazioni volgari di chi come il consigliere Fabio Meroni equipara le vaccinazioni al nazifascismo offendono tutte le persone dotate di consapevolezza storica e di un senso di umanità».

Foto copertina da: Corriere della Sera

Leggi anche: