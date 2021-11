No vax trovato senza vita nel triestino: era positivo al Coronavirus e si stava curando a casa

Igor Devetak, imprenditore di 50 anni residente a Padriciano, nel triestino, e convinto No vax, è stato trovato stamane senza vita dalla moglie. Da una settimana era risultato positivo al Coronavirus. La notizia è stata data da Il Piccolo di Trieste. Era sintomatico e aveva optato per le cure in casa. Il 118, chiamato dalla moglie, ha provato a rianimare l’uomo per 40 minuti senza successo. Sono positivi e sintomatici anche la moglie e i due figli di 6 e 8 anni. La coppia gestiva un B&B e l’uomo era molto noto in zona, anche per il suo credo no vax e negazionista.

