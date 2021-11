Uno dei più grandi fondi Usa, Kkr, si fa avanti per comprare Tim. Oggi l’offerta viene esaminata dal Cda dell’azienda

Il fondo Kkr vuole Tim. Il presidente del gruppo telefonico Salvatore Rossi ha ricevuto una manifestazione di interesse da parte del private equity KKR & Co. L.P. (ovvero Kohlberg Kravis Roberts & Co.) per l’acquisto dell’intera azienda. Il consiglio di amministrazione è stato convocato per oggi. Il fondo Kkr è già azionista di FiberCop, la società in cui Tim ha spostato l’ultimo miglio della rete telefonica. E l’offerta non potrà che portare a un conflitto con Vivendi, l’attuale azionista di maggioranza. La proposta di acquisto arriva mentre i francesi si stavano attivando per cambiare l’assetto di vertice: un Cda era stato convocato per venerdì prossimo.

Vivendi, Gubitosi e Dazn

A parlare dell’offerta di Kkr per Tim è stato oggi il Corriere della Sera. Il fondo gestisce 400 miliardi di dollari e non ha uffici in Italia, ma ha cominciato a muoversi da Londra con l’operazione FiberCop, gestita da Alberto Signori, managing director e responsabile del business infrastrutture per Europa, Medio Oriente e Africa. Nel Vecchio Continente Kkr è presente nel settore dei cosmetici con Wella, nella telefonia con MasMovil e nell’editoria attraverso Axel Springer. In FiberCop ha investito 1,8 miliardi di euro, ma ha quote anche nella Cmc Machinery di Città di Castello. Il fondo avrebbe intenzione di lanciare un’offerta pubblica di acquisto sull’intero gruppo, le cui azioni sono attualmente ai minimi. E la proposta arriva mentre i risultati dell’ultimo trimestre non sono stati positivi e l’accordo con Dazn per la Serie A non ha portato ai risultati sperati.

Per questo i consiglieri avevano cominciato nei giorni scorsi a chiedere la convocazione dei manager per riesaminare la strategia. Il ceo di Vivendi Arnaud de Puyfontaine aveva intenzione di cambiare i dirigenti. E probabilmente lo strappo era dovuto proprio ai movimenti di Kkr. I francesi, con il loro 23,5% di capitale, non saranno entusiasti dell’offerta dell’operatore con sede a New York. Che con i suoi canali diplomatici nei giorni scorsi ha chiesto lumi anche al governo Draghi, che non ha ritenuto di dare indicazioni in materia visto che Tim è una società quotata. Palazzo Chigi ha comunque i poteri della “Golden Power” per tutelare la rete.

La nota dei francesi

I francesi di Vivendi hanno pubblicato una nota prima del Cda: «Vivendi ribadisce la propria disponibilità e volontà a collaborare con le autorità e le istituzioni pubbliche italiane per il successo a lungo termine di Tim. Vivendi è un investitore di lungo termine in Telecom Italia e lo è stato fin dall’inizio». Nella nota Vivendi nega anche di aver avuto contatti con Cvc Capital Partners per lanciare un’offerta pubblica di acquisto su Tim in risposta all’offensiva di Kkr.

