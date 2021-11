Così Tuiach è diventato No vax: «A Lourdes ho capito che questo vaccino è sbagliato» – Il video

L’ex portuale di Trieste licenziato perché manifestava mentre era in malattia ha spiegato, con il rosario in mano, che cosa lo ha convinto che il vaccino anti Covid è sbagliato

Fabio Tuiach torna a dare spettacolo. E stavolta sceglie il palcoscenico di Non è l’Arena su La7. Il portuale di Trieste ed ex consigliere comunale di Forza Nuova licenziato perché manifestava mentre era in malattia si è presentato da Massimo Giletti con il rosario in meno e ha fatto sapere di avere un certificato di guarigione dal Coronavirus (e quindi ha il Green pass). Poi ha sostenuto che «il Covid è un’influenza stagionale. Io ho 41 anni e sono guarito. Sono tornato da Lourdes e ho capito che questo vaccino era sbagliato».

