A Milano mascherine obbligatorie fino al 31 dicembre, l’ordinanza di Sala: multe fino a 3 mila euro

Dal 27 novembre al prossimo 31 dicembre torna l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto nel centro di Milano. Lo prescrive l’ordinanza firmata dal sindaco della città, Beppe Sala, per arginare i contagi Covid in vista dello shopping e delle festività natalizie. Le nuove regole entreranno in vigore allo scoccare della mezzanotte di sabato 27 novembre, fino alle 24 di venerdì 31 dicembre, nella fascia oraria compresa tra le 10:00 e le 22:00. L’obbligo varrà nelle vie e nelle piazze più affollate, in particolare: Piazza Castello, Largo Cairoli, Via Dante, Piazza Cordusio, Via Orefici, Via Mercanti, piazza Mercanti, Piazza del Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza San Babila. Chi sarà scoperto a passeggiare senza mascherina in queste zone dovrà pagare una multa che va dai 400 ai 3000 euro.

La «stretta» arriva dopo che, nei giorni scorsi, il prefetto di Milano, Renato Saccone, aveva chiesto ai sindaci di prestare particolare attenzione a tutte quelle attività che potrebbero sfociare in momenti di assembramento: eventi, mercatini e feste natalizie. Era stata messa sul tavolo anche l’ipotesi di contingentare gli ingressi nella Galleria Vittorio Emanuele II, meta privilegiata della vita milanese con le sue boutique e i suoi ristoranti di lusso. Il sindaco Sala non aveva rifiutato l’ipotesi, dicendosi pronto anche ad adottare le misure più drastiche. «Il concerto di Capodanno in piazza non si farà – aveva detto – E se dovessero chiederci di contingentare il numero di persone in Galleria sono disponibilissimo e pronto».

Leggi anche: