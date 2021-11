«Io sono mia», «La gelosia non è sexy». Voci a confronto sulla violenza di genere – Lo speciale

Nicole Rossi, creator digitale approdata nel mondo dello spettacolo con Il Collegio. Claudia Gerini, attrice che dalla fine degli anni ’80 ha segnato il cinema e la televisione in Italia. Emma Bonino, una delle madri dei diritti civili in Italia. E poi ancora, Lorenzo Kruger, uno dei simboli della musica Indie in Italia e Jessica Senesi, attivista che ha raccontato la sua transizione di genere sui social. Voci diversi, volti diversi, storie diverse. Per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne Open ha chiesto a tutti loro di ragionare sul concetto di violenza di genere, su cosa rappresenta ora e su come è cambiato negli ultimi anni. Il risultato lo trovate nel video qui sopra, un racconto corale di una violenza che secondo i dati della Polizia di Stato ogni giorno si abbatte su una media di 89 donne in tutta Italia.

Elaborazione video e montaggio: Vincenzo Monaco

