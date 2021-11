Alto Adige, a Piazzapulita i No vax in ospedale: «Il vaccino? È sperimentale» – Il video

Le telecamere di Piazzapulita negli ospedali e nei reparti di terapia intensiva dell’Alto Adige. Qui diversi No vax contagiati stanno lottando per la vita. Nelle immagini alcuni sono intubati, altri sono stesi proni sui lettini di rianimazione. Il reportage di Alessio Lasta per il programma condotto da Corrado Formigli su La7 racconta i contagiati da Coronavirus non vaccinati in Trentino Alto Adige. Nel primo un uomo è attaccato al respiratore, prono, e nonostante tutto continua a dire no al vaccino contro Covid-19. «Sappiamo tutti che è un vaccino sperimentale», dice alle telecamere. «C’ho tre figli, non posso permettermi il lusso con il mutuo sulle spalle di prendermi un colpo da vaccino collaterale».

