Crisi ambientale, la classifica delle 100 città più inquinate al mondo: sono tutte in Asia centro orientale

Circa 7 milioni di persone muoiono ogni anno a causa dell’inquinamento atmosferico. Secondo l’Oms, più del 90% della popolazione mondiale vive in aree in cui i livelli di PM2,5 e PM 10 (le polveri sottili dannose per i polmoni) superano quelli consentiti dalla stessa Organizzazione mondiale per la Sanità. Secondo i dati di IQ Air del 2020, organizzati in un report da Al Jazeera, le 100 città più inquinate al mondo si trovano in India (46), in Cina (42), in Pakistan (6), in Bangladesh (4), in Indonesia (1) e in Thailandia (1). La città con la qualità dell’aria peggiore risulta essere Hotan, nella regione dello Xinjiang, nella Cina occidentale. Per essere considerati accettabili, i livelli di PM2,5 devono essere inferiori a 12. Se misurano tra i 55 e i 150 sono ritenuti «non salutari», e se vanno oltre i 250 diventano «pericolosi». Nel 2020, Hotan ha registrato livelli di PM 2,5 pari a 110,2.

La situazione in India

Secondo uno studio del Lancet, nel 2019 ci sono stati 1,67 milioni di morti in India causati dall’inquinamento atmosferico. Un dato pari al 17,8% dei morti totali. La scorsa settimana, i livelli di smog presenti a Nuova Delhi – dove vivono 20 milioni di persone – erano così elevati che le autorità hanno dovuto disporre la chiusura delle scuole. I numeri di PM2,5 risultavano essere 34 volte superiori rispetto al limite segnato dall’Oms. La gravità della situazione si riscontra anche nella classifica di IQAir: 9 delle prime 10 città più inquinate al mondo (dalla seconda alla decima posizione) si trovano in India. E sono:

Ghaziabad

Bulandshahr

Bisrakh Jalalpur

Bhiwadi

Noida

Greater Noida

Kanpur

Lucknow

Delhi

Quindici delle 20 città messe peggio al mondo si trovano in India, per lo più al Nord.

Immagine di copertina: EPA/JAGADEESH NV

Leggi anche: