Variante Omicron, caso sospetto in Campania: in isolamento una persona di ritorno dall’Africa

Un cittadino campano tornato dall’Africa Australe è stato messo in isolamento dopo che è risultato positivo al Covid. Il test molecolare ha segnato la presenza del virus non solo per lui ma anche per la sua famiglia composta da altre cinque persone. Per ora i sintomi sembrano essere lievi, ma sono state prese precauzioni nel timore che possa trattarsi di un caso di variante Omicron. Come ha reso noto la Regione, i pazienti e tutti i loro contatti sono stati posti in isolamento preventivo. Ora si sta procedendo al sequenziamento del virus per accertare se si tratti di variante Omicron. «Tenuto conto delle notizie di questi giorni sono state tempestivamente adottate tutte le misure precauzionali e si sta procedendo al sequenziamento del virus per verificarne la natura con certezza», ha spiegato il presidente di Regione Campania Vincenzo De Luca.

