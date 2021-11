I nuovi Alfieri della Repubblica, chi sono i 30 ragazzi premiati da Mattarella per il loro impegno durante la pandemia

Sono 30 gli attestati d’onore di Alfiere della Repubblica che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto conferire a giovani che, lo scorso anno, si sono contraddistinti per i più svariati motivi. Sono state assegnate anche tre targhe per azioni collettive nell’ambito dell’agricoltura sostenibile (all’Istituto d’Istruzione Superiore “ITG-ITI” di Vibo Valentia), di comunicazione digitale (a Radioimmaginaria di Bologna) e di impegno in un’impresa sociale in un carcere minorile (al laboratorio Artigianale “Cotti in Fragranza” del Carcere Minorile di Malaspina di Palermo). Tra i premiati molti ragazzi che si sono spesi nel corso della pandemia del Coronavirus.

Giovanni Buttafava, ad esempio, ha aiutato le persone anziane e con difficoltà di movimento consegnando a domicilio spesa e farmaci. Tommaso Capuano ha fatto doposcuola ai bambini e si è occupato di distribuire abbigliamento e pacchi alimentari alle persone più deboli. Lorenzo Cerutti, invece, ha consentito agli anziani di prenotare i vaccini con le piattaforme online così come Francesco Tortora che li ha aiutati persino nelle procedure per il rilascio del Green pass. Giulia Galieti, infine, ha realizzato un video a sostegno della vaccinazione anti-Covid quando ancora la campagna era in fase di avvio e non si sapeva come avrebbero risposto i giovani alla «chiamata» al vaccino.

C’è anche Maria Ester Contrera, di Palermo, che ha conseguito la maturità da un letto d’ospedale. Ha una rara patologia che la costringe a lunghi ricoveri. Daniele De Angelis, invece, ha consentito ai suoi cugini più piccoli di seguire la didattica a distanza nonostante l’assenza da casa dei genitori che, da infermieri, erano impegnati nella lotta al Covid tra le corsie d’ospedale. Infine ci sono le storie di Luca Ragosa e Betsalot Dereje Negatu. Il primo ha salvato un amico che stava per buttarsi dalla finestra della classe: il compagno stava per suicidarsi quando, senza alcuna esitazione, Luca lo ha trattenuto, mettendo a rischio la propria vita. La seconda, invece, originaria dell’Etiopia, ha voluto dividere la borsa di studio con la sua migliore amica.

I nuovi Alfieri della Repubblica

Giovanni Buttafava

Tommaso Capuano

Andrea Centonze

Lorenzo Cerruti

Maria Ester Contrera

Alessio Cozzolino

Francesco D’Antonangelo

Daniele De Angelis

Davide Pietricola

Pamela Di Carlo

Gennaro Dragone

Giulia Galieti

Giorgia Greco

Aya Jedidi

Rebecca Lucchesi

Alessio Manfredi Selvaggi

Federica Mauro

Michelangelo Melchiorri

Matteo Mrissa

Simone Mrissa

Betsalot Dereje Negatu

Benedetta Petrongari

Andrea Pigato

Silvia Pomella

Luca Ragosa

Esmeralda Serranò

Francesco Tortora

Aurora Vannucci

Chiara Vecchi

