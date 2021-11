Coppa Davis, Italia ai quarti di finale: Sinner vince su Galan, 2-0 alla Colombia – Il video

Il giovane altoatesino si è imposto in due set per 7-5, 6-0. La sfida di lunedì potrebbe essere contro la Croazia o contro l’Ungheria

L’Italia è ai quarti di finale grazie al giovane Jannik Sinner che ha battuto Daniel Elahi Galán in due set, con il punteggio di 7-5, 6-0, portando il secondo e decisivo punto alla nazionale contro la Colombia, nel match di Coppa Davis in corso a Torino. Così facendo gli azzurri si sono aggiudicati il girone E, qualificandosi per i quarti di finale del torneo. Molto probabilmente la sfida di lunedì vedrà l’Italia schierarsi o contro la Croazia o contro l’Ungheria. Per la qualificazione ai quarti è stato prezioso il primo punto di Lorenzo Sonego su Mejia. Poi Sinner ha superato l’ostacolo Galán, rendendo inutile il doppio Fognini-Bolelli contro Cabal-Farah, che a questo punto può valere solo per le classifiche.

