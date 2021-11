Persone in strada ed edifici crollati: sui social le immagini dopo il terremoto in Perù – Video e foto

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.5 della scala Richter è stata registrato in Perù, nel nord del Paese a 42 chilometri da Barrabanca, a una profondità di 112 chilometri. A rilevarlo è l’Usgs, il servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs secondo cui non c’è per il momento alcun allarme tsunami. Il sisma ha avuto luogo alle 5.52 ora locale, le 11.52 in Italia. Sui social network girano immagini che mostrano le persone in fuga dopo la forte scossa, oltre ai danni agli edifici, compresi alcuni crolli. La magnitudo molto forte di 7.5 potrebbe essere stata controbilanciata dalla rilevante profondità che avrebbe contribuito a contenere i danni. Le autorità hanno comunque segnalato gravi danni a case ed edifici storici. Il centro operativo nazionale per le emergenze peruviano ha indicato che il sisma è stato particolarmente intenso nei dipartimenti di Nieva, Cajamarca e Loreto, con interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica. Per ora non si hanno notizie di vittime o feriti.

Leggi anche: