Giulia Talia, la prima lesbica dichiarata a Miss Italia: «Avevo paura di essere giudicata»

Ha vinto il concorso per Miss Cinema Roma nel 2020, è «felice di poter accendere un faro su questo tema. Vivo da quasi tre anni con la mia compagna Barbara. Ci siamo conosciute in un locale con amici, un mese dopo eravamo a Santorini per un week end e sette mesi dopo convivevamo»

Giulia Talia è romana, ha 24 anni e non sa ancora se sarà tra le venti finaliste di Miss Italia o tra le dieci che concorreranno per il titolo di Miss Italia Social. Ma la sua partecipazione alla kermesse sarà comunque ricordata per un altro motivo. Ovvero che lei è la prima lesbica dichiarata a correre nel concorso. Il Corriere della Sera oggi racconta che Giulia, che ha vinto il concorso per Miss Cinema Roma nel 2020, è «felice di poter accendere un faro su questo tema. Vivo da quasi tre anni con la mia compagna Barbara. Ci siamo conosciute in un locale con amici, un mese dopo eravamo a Santorini per un week end e sette mesi dopo convivevamo».

Giulia spiega che la scoperta della sua identità sessuale è stata graduale: «Penso di aver avuto questa consapevolezza da sempre, ma ero relegata in un angolino, inquadrata come una curiosità. Sono stata fidanzata a lungo con Andrea, che ha conosciuto i miei genitori. Poi al primo anno di università mi sono accorta che gli sguardi delle ragazze mi emozionavano di più. E allora mi sono lasciata andare». Talia è laureata in scenografia all’Accademia di Belle Arti di Roma e ha concluso un master in interior design. Oggi lavora in un pub e la mattina fa tirocinio: «Nel locale sanno tutto di me e conoscono Barbara, nello studio no. Avevo paura di essere giudicata, poi ho capito che siamo tutti diversi e che ci sarà sempre qualcuno per il quale non va bene. Tanto vale vivere la vita come si vuole».

Leggi anche: