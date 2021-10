«Siete cancro per il palazzo»: biglietti omofobi in un condominio di Torino in cui abita una coppia gay

Una diatriba che pareva di poco conto, come spesso accade nei condomini, sfociata in minacce e insulti omofobi fino ad arrivare al danneggiamento dell’auto. Ad essere derisa è stata una coppia gay che abita a Torino, in un palazzo nel quartiere periferico Barriera di Milano. I due nei giorni scorsi hanno denunciato ai carabinieri il clima di terrore nel quale sono piombati dopo la lite. Il malcontento tra la coppia e gli altri condomini è iniziata per alcuni lavori e per il cambio di amministratore. Dopo il litigio, il 29 settembre sono comparsi dei volantini sulle scale, sull’ascensore e sulla porta d’ingresso del palazzo. A ogni riga un insulto. «Chiarimenti rivolti alle fate ignoranti. Con riferimento all’ultimo pizzino affisso dai diversamente sessuati». E ancora: «Siete affetti da un’ignoranza che è seconda solo alla vostra sete di riscatto sociale che non avverrà mai! Ci fate pena!»; «Per adesso ci limitiamo alla macchina, presto vi manderemo via da questo condominio. Quelli come voi non sono graditi». Infine, la coppia veniva definita «un cancro per il palazzo». A riportare i messaggi è il quotidiano piemontese La Stampa. I biglietti sono stati ritrovati anche nella cassetta della posta dopo che l’auto della coppia è stata danneggiata. Secondo la ricostruzione, ignoti hanno spaccato il nottolino della chiave.

Leggi anche: