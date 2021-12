France Football dimentica di citare Paolo Rossi al Pallone d’oro. Gli organizzatori si scusano con la vedova

Dopo la gaffe alla cerimonia del Pallone d’oro 2021, in cui gli organizzatori si sono dimenticati di omaggiare Paolo Rossi, come invece è stato fatto per gli altri due campioni scomparsi nell’ultimo anno, Diego Armando Maradona e Gerd Muller, arrivano le scuse alla vedova del calciatore. L’attaccante azzurro vinse il prestigioso premio nel 1982, l’anno del trionfo dell’Italia ai mondiali, ma non è stato citato sul palco di Parigi. L’impressione è che France Football, la testata francese che organizza la premiazione, abbia semplicemente dimenticato il campione italiano. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il responsabile del mensile, Pascal Ferré, ha dichiarato: «Non voglio entrare in questo tipo di polemiche perché ogni cosa che dicessi sarebbe male interpretata. Non si può leggere ogni aspetto della cerimonia in chiave polemica. Preferisco non rispondere e se ce ne fosse mai bisogno, ne parlerò direttamente con la famiglia Rossi». E così è stato. La sera stessa, gli organizzatori dell’evento si sono scusati con Federica Cappelletti, moglie del calciatore, con la promessa di rimediare a gennaio con un’altra cerimonia.

