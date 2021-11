Leo Messi vince il Pallone d’oro: è il settimo in carriera. Battuto Lewandowski, terzo Jorginho

Leo Messi ha conquistato il settimo Pallone d’Oro della sua carriera. Il campione argentino è stato premiato a Parigi in quella che è ormai diventata la sua nuova casa dopo il trasferimento di questa estate dal Barcellona al Psg. Dopo aver conquistato la Copa America con l’Argentina lo scorso luglio, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di chi lo criticava per non aver mai vinto con la maglia dell’Albiceleste, la Pulce aggiunge un nuovo trofeo al suo già ricchissimo palmares. Battuta la concorrenza del polacco Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco dato da molti come il favorito nelle settimane di avvicinamento alla premiazione. Tra gli italiani, Jorginho si è classificato terzo, Gianluigi Donnarumma decimo, Giorgio Chiellini 13esimo, Leonardo Bonucci 14esimo, mentre Nicolò Barella si è piazzato 26esimo, alla pari con Gerard Moreno del Villarreal vincitore dell’Europa League e con Ruben Dias, difensore portoghese del Manchester City proclamato miglior giocatore della scorsa Premier League. Donnarumma ha anche vinto il premio come miglior portiere.

