Germania, a Berlino la cerimonia per Angela Merkel: «Guardate il mondo con gli occhi degli altri» – I video

Si sta svolgendo a Berlino la Zapfenstreich, la cerimonia militare di addio di Angela Merkel dopo 16 anni da cancelliera, in corso al ministero della Difesa. Fiaccole, rulli di tamburi e tre brani musicali scelti dalla cancelliera uscente: una canzone popolare tedesca, una canzone di Nina Hagen («Du hast den Farbfilm vergessen») e un inno religioso («Großer Gott, wir loben dich»). «Oggi provo innanzitutto gratitudine e umiltà di fronte all’incarico che così a lungo ho tenuto», ha detto una Merkel a tratti commossa. «Sono grata per la fiducia ricevuta, perché è il più grande capitale in politica». «Vorrei incoraggiare tutti a guardare sempre il mondo con gli occhi degli altri», ha poi detto.

Immagine di copertina: EPA/FRIEDEMANN VOGEL

