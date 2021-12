Green pass, confermata l’obbligatorietà per gli over 12 su bus e metrò. In arrivo le faq del governo

Nonostante le criticità sollevate dai governatori durante la Conferenza delle Regioni, ministero dell’Interno e ministero dei Trasporti hanno confermato la restrizione anti Covid relativa al trasporto pubblico e prevista dal decreto che entrerà in vigore lunedì 6 dicembre. Chiunque abbia più di 12 anni, per salire a bordo di autobus e metrò, dovrà avere il Green pass semplice, ottenibile anche con l’esito di un tampone negativo. Lo anticipa il Corriere della Sera, in attesa che il governo dirami – nelle prossime ore – le faq relative all’attuazione del decreto. La prescrizione aveva sollevato dei dubbi soprattutto per quanto riguarda la popolazione studentesca, che potrà entrare a scuola senza certificazione verde, ma per raggiungere gli istituti con i mezzi di trasporto locali dovrà essere munita del Green pass. Esentati, al momento, i ragazzi con meno di 12 anni, per i quali non è ancora partita la campagna vaccinale.

