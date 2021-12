«Mi sono difeso a calci»: così Roberto Malaspina racconta l’aggressione con il coltello a New York

«Ero fuori da un locale con un amico. Siamo usciti, erano le undici. Tornavamo verso casa. Quello sconosciuto mi ha sorpreso e colpito alle spalle. Cinque, sei colpi. Io mi sono difeso con i piedi, a calci». Comincia così il racconto di Roberto Malaspina, 27enne italiano ferito a New York nell’aggressione che è costata la vita a Davide Giri, 30enne ingegnere di Alba. Malaspina ha parlato oggi con il Messaggero e Repubblica. Dopo il ricovero in ospedale ora è uscito dal reparto di terapia intensiva del Mount Sinai Morningside. «Non ho fatto nemmeno in tempo a percepirlo, e mi ha accoltellato sul fianco destro», dice. «Camminavo da un locale verso casa, lungo il Morningside Park. Questa persona è arriva da dietro e mi ha accoltellato sul fianco destro. Poi mi ha spinto a terra in mezzo alla strada e ha tentato di sferrare altri colpi. L’ho allontanato con i piedi, ma è riuscito a ferirmi sulla schiena, il braccio e una mano. Poi si è allontanato, e sono arrivate polizia e ambulanza».

Malaspina dettaglia così l’aggressione: «Non mi sono reso conto del taglio, forse per l’adrenalina. Ha cercato di colpirmi da sopra. Sono riuscito a respingerlo un minimo con i piedi, ma è riuscito a ferirmi. Non so in quale momento, ma ho tre tagli abbastanza importanti sulla schiena». Non ha visto in faccia chi lo ha colpito: «Io ho urlato, chiedendo aiuto, e lui ha iniziato a correre. Si sono fermate alcune persone che mi hanno aiutato, chiamando ambulanza e polizia». E di Giri non ha saputo nulla fino all’arrivo in ospedale: «Lì mi hanno detto che c’era stata un’altra aggressione a uno studente italiano, mi ha sconvolto. Solo stamattina ho saputo dell’esito tragico, una cosa terrificante».

