Antonella Viola: «Ci vuole l’obbligo: per battere il virus bisogna vaccinare tutti»

La professoressa Antonella Viola si schiera per l’obbligo vaccinale. La docente di patologia generale a Padova in un articolo firmato per La Stampa oggi spiega che l’unico modo per battere il Coronavirus è quello di immunizzare tutta la popolazione. Viola prima spiega i numeri dei vaccini e l’andamento della pandemia di Covid-19, e poi sostiene:

Come possiamo utilizzare l’esperienza del presente e del passato per immaginare il futuro? Utilizzando la logica e le conoscenze possiamo pensare che il virus resterà con noi, continuando a cambiare.

Il nostro sistema immunitario però non sarà più inerme di fronte a un patogeno del tutto sconosciuto: attraverso la vaccinazione estesa a tutta la popolazione mondiale, il virus causerà delle infezioni gestibili più o meno come le epidemie stagionali causate dal virus dell’influenza.

E poi conclude:

Tuttavia, per raggiungere questo traguardo, sarà necessario vaccinare tutti. Per queste ragioni, in diversi Paesi europei, si sta valutando l’introduzione dell’obbligo, nonostante le fortissime resistenze di una minoranza della popolazione. Sarebbe auspicabile che tutta l’Europa si muovesse in questa direzione, mostrando unità e lungimiranza. In fondo, a chi ci guida, non chiediamo di prendere decisioni che accontentino proprio tutti ma che siano, per il bene di tutti, le decisioni migliori.

