Egitto, Patrick Zaki sarà scarcerato (ma non assolto). Il ricercatore: «Sto bene, grazie Italia»

Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non assolto. Oggi si è tenuta l’udienza del processo a carico del ricercatore dell’Università di Bologna incarcerato in Egitto dal 7 febbraio 2020, accusato di «diffusione di notizie false, incitamento alla protesta e istigazione alla violenza e ai crimini terroristici». Accuse per cui Zaki rischia fino a 5 anni di carcere. Hoda Nasrallah, legale del ricercatore, aveva chiesto al giudice monocratico del Tribunale di Mansura l’acquisizione di ulteriori atti per dimostrare la illegalità dell’arresto di Zaki, nonché la correttezza dell’articolo sui copti alla base del processo. Poco prima dell’inizio dell’udienza, il ricercatore dell’Università di Bologna, rinchiuso nella gabbia degli imputati, rispondendo a un diplomatico italiano che gli chiedeva come stesse, ha risposto: «Bene, bene, grazie». Successivamente, durante un breve colloquio con il diplomatico italiano, Zaki ha ringraziato l’Italia e l’Ambasciata per quello che stanno facendo per lui.

Oltre ai rappresentanti diplomatici dell’ambasciata italiana al Cairo, in aula erano presenti anche rappresentanti canadesi, statunitensi e spagnoli, con una legale della delegazione dell’Unione europea e i genitori di Patrick Zaki, la madre Hela e il padre George. Amnesty International si era detta poco fiduciosa sulla sentenza: «Oggi l’udienza del processo a Patrick Zaki. Speriamo il meglio ma temiamo il peggio. Intanto non si ferma la mobilitazione», si leggeva in un tweet. Già, perché quella di oggi era stata definita da Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, «l’udienza decisiva per Patrick, giacché altri processi come il suo sono arrivati o stanno volgendo alla fine» e «la speranza è che un giudice riconosca, dopo quasi due anni, l’infondatezza dell’accusa di diffusione di notizie false».

