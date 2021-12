Omicidio a Tarquinia: chi era Dario Angeletti, il professore ucciso con un colpo di pistola alla testa

È stato ucciso con un colpo di arma da fuoco alla testa Dario Angeletti, l’uomo morto ieri, 7 dicembre, a Tarquinia, nel Viterbese. Angeletti, 50 anni, era biologo marino ed era professore associato dell’Università della Tuscia. Sposato, aveva due figli. Suo padre è un noto medico del posto. Il corpo senza vita di Angeletti è stato ritrovato dai Carabinieri in un parcheggio vicino all’area faunistica nei pressi delle Saline di Tarquinia, dopo la segnalazione di un passante. Gli agenti hanno trovato l’uomo senza vita seduto al posto del guidatore con addosso la cintura di sicurezza e con una ferita alla testa, compatibile con il colpo di un proiettile. Angeletti insegnava ecologia applicata e tutela dell’ambiente marino dal 2010. Il suo lavoro si svolgeva anche nel laboratorio alle Saline di Tarquinia, vicino al luogo dove è stato trovato il suo corpo. Non è chiaro al momento se Angeletti si trovasse per lavoro in quella zona, che conosceva bene. Solo alcuni giorni prima di essere ucciso, aveva partecipato a un convegno alle Saline come relatore. Un amico descrive Angeletti come «una persona molto mite, fin troppo. sempre pronto e disponibile. Una persona troppo fragile per un mondo come questo. La sua morte è sconcertante non si comprende cosa possa essere accaduto. Un fatto impensabile e privo di senso».

Le indagini

Gli investigatori, sulla scena del delitto, hanno rilevato sul posto tracce di una brusca frenata da parte di Angeletti: un segno che non escluderebbe la possibilità che l’uomo stesse tentando di fuggire da un inseguimento. I carabinieri del Comando provinciale di Viterbo e i militari di Tarquinia che stanno investigando sul caso hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti sul luogo e, al contempo, proseguono gli interrogatori di amici e conoscenti per aggiungere informazioni sulla vita di Angeletti che potrebbero far emergere dettagli utili per individuare l’omicida. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, ci sarebbe un sospettato, individuato dalle forze dell’ordine. La persona si troverebbe al momento all’ospedale di Belcolle. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio.

