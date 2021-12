Patrick Zaki apre un account Twitter. Il primo post: «Libertà, libertà, libertà»

Comincia a riacquistare quella normalità di cui è stato privato per quasi due anni, senza un processo, Patrick Zaki. Il ricercatore dell’Università di Bologna, incarcerato per accuse che vanno dalla minaccia alla sicurezza nazionale alla propaganda per il terrorismo, ha riaperto un suo account twitter, @patrickzaki1. Come primo post, il 30enne egiziano ha pubblicato una sua fotografia: è sorridente e tiene fra le mani un braccialetto della squadra di calcio del Bologna. Per accompagnare l’immagine, il ricercatore ha scritto tre semplici parole, prima in italiano e poi in arabo: «Libertà, libertà, libertà». L’account e il suo post sono stati rilanciati dalla rete di attivisti Patrick libero.

