Patrick Zaki, l’abbraccio all’Italia e alla sua Bologna: «Grazie a tutti gli italiani… Mattina di libertà»

Così come nel giorno della scarcerazione dopo 668 giorni di carcere in Egitto con l’accusa di «diffusione di notizie false, incitamento alla protesta e istigazione alla violenza e ai crimini terroristici, Patrick Zaki, il ricercatore egiziano dell’Università di Bologna, con un post dal suo account Twitter ringrazia «tutti gli italiani che mi hanno sostenuto negli ultimi due anni». E un pensiero, Zaki, lo dedica anche alla sua amata Bologna, «la mia città», dove spera presto di poter tornare. Il ricercatore dell’Unibo, infatti, non sa ancora se e quando potrà tornare in Italia. Subito dopo la scarcerazione dello scorso 8 dicembre, Zaki aveva dichiarato: «Voglio tornare in Italia il prima possibile, appena potrò andrò direttamente a Bologna, la mia città, tra la mia gente e nella mia Università». Anche la legale di Zaki, Hoda Nasrallah, ha precisato che non si sa quando il ricercatore potrà tornare in Italia: «Non possiamo conoscere se c’è un’interdizione a partire se prima non decide di viaggiare, lo sapremo in aeroporto». Insomma, Patrick Zaki sta cercando di riabituarsi alla normalità passo dopo passo nella casa della sua famiglia a Mansura, in Egitto, nella speranza di poter tornare presto in Italia e a Bologna. Una speranza, un desiderio, un augurio a cui può solo dedicare un pensiero pieno di gratitudine. Per ora.

Foto in copertina: Twitter / @patrickzaki1

