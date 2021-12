In Veneto 3.271 nuovi casi e 4 decessi in 24 ore. Frenano i ricoveri

Continuano a essere superiori alle 3 mila unità i nuovi casi giornalieri registrati in Veneto nell’ambito del monitoraggio della pandemia di Coronavirus. Oggi, 12 dicembre, secondo i dati riportati nel bollettino ufficiale della regione guidata da Luca Zaia, sono 3.271 i nuovi casi di positività registrati nella regione, portando così il numero degli attualmente positivi a quota 49.241 e facendo crescere il numero totale dei casi registrati nella regione a 552.021 da inizio emergenza. Le province in cui sono stati riscontrati il maggior numero di nuovi casi nell’ultima giornata sono Treviso (+712), Padova (+693) e Vicenza (+667). Il numero totale dei decessi nella regione, a oggi, è pari a 12.055 morti, includendo i 4 decessi segnalati nelle ultime 24 ore. Quanto alla situazione ospedaliera questa rimane pressoché stabile rispetto a ieri, con 803 pazienti ricoverati con sintomatologia in area non critica e 125 ospedalizzati in terapia intensiva (-2 rispetto a 24 ore fa). Guardando invece all’andamento della campagna vaccinale, nelle ultime 24 ore in Veneto sono state vaccinate 47.001 dosi di preparato anti-Covid, di cui 2.780 prime dosi, 1.752 richiami, e 42.427 terze dosi “booster“.

Foto in copertina: ANSA/CLAUDIO MARTINELLI

